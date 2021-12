Oggi scatta il “piano B” in Gran Bretagna. La rapida diffusione della variante Omicron ha costretto il Governo a imporre misure più restrittive. Le mascherine diventano obbligatorie in negozi, teatri, cinema e in quasi tutti i luoghi al chiuso; i lavoratori sono incoraggiati a restare a casa invece che andare in ufficio; e solo chi può dimostrare di essere stato vaccinato potrà accedere a stadi, concerti e discoteche.

«È diventato evidente che Omicron si sta diffondendo molto più rapidamente della variante Delta, e ciò che è ancora più preoccupante è che i contagi raddoppiano ogni due o tre giorni», ha detto il premier Boris Johnson, annunciando le nuove misure. I consulenti scientifici del Governo prevedono che Omicron diventerà dominante entro poche settimane.

Secondo gli ultimi dati, 817 casi...