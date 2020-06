Secondo un recente sondaggio dell’Israel Democracy Institute, solo il 50% della popolazione israeliana sostiene l’applicazione della sovranità israeliana su parti della Cisgiordania (Giudea e Samaria) dal prossimo 1. luglio, nell’ambito del piano di pace elaborato dall’amministrazione Trump. Quali le possibilità di successo di questo piano? Abbiamo sentito il parere di Fiamma Nirenstein, giornalista e scrittrice italo-israeliana.

Il piano di pace dell’amministrazione Trump è criticato in quanto sottrae terre ai palestinesi. Lei cosa ne pensa?

«Innanzitutto bisogna dire che il piano Trump non consiste in un’estensione di Israele in territori ora sotto controllo palestinese. Esso è il frutto di una riflessione molto articolata sia sul passato, che sul presente e il futuro. Sul passato è stato...