Quando Joe Biden si insediò alla Casa Bianca promise che avrebbe riportato in auge una tradizione politica americana finita nel dimenticatoio durante i quattro anni di presidenza Trump: la bipartisanship, la capacità da parte di chi è in maggioranza di approvare riforme di concerto con chi si trova in minoranza. Dopo il buco nell’acqua dei tavoli di negoziazione dell’American Rescue Plan, il mega-pacchetto di aiuti anti-COVID da quasi 2 mila miliardi di dollari, passato con i soli voti dei democratici in aprile, Biden ha mantenuto quella promessa nel giro di cinque mesi. E il patto bipartisan sulla riforma delle infrastrutture, stretto da una delegazione di dieci senatori, cinque democratici e cinque repubblicani, è diventato da poco realtà.

Il congresso è tornato

Con l’accordo raggiunto tra...