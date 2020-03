L’uso del plasma di pazienti guariti dalla Covid-19, con alti livelli di anticorpi, per aiutare i pazienti gravi: è questo l’obiettivo del protocollo firmato da una serie di centri regionali italiani, fra cui l’Asst di Mantova, con capofila il Policlinico San Matteo di Pavia.

L’Unità di crisi dell’azienda socio assistenziale ha dato il via libera al prelievo del plasma da alcuni pazienti guariti. Per le infusioni di plasma ai malati si attende il via libera dell’Istituto italiano Superiore di Sanità (Iss).