La minaccia di attentati e la decisione USA di mantenere la data limite del 31 agosto ha dato una forte accelerazione verso la conclusione del ponte aereo per molti paesi europei. Stando all’ambasciatore russo in Afghanistan, Dmitry Zhirnov, circa 50 persone sono morte all’aeroporto di Kabul negli ultimi giorni.

Se ieri la Germania aveva detto ufficialmente di voler concludere le operazioni domani, venerdì, secondo indiscrezioni riportate dai media internazionali i quattro voli di oggi potrebbero essere gli ultimi. Anche la Francia metterà fine ai voli per le evacuazioni da Kabul venerdì sera: lo ha detto parlando a radio RTL il primo ministro francese Jean Castex. «Da domani sera non potremo più evacuare persone dall’aeroporto di Kabul» a causa del ritiro americano fissato al 31 agosto, ha affermato. La Francia ha fatto evacuare dall’Afghanistan oltre 2.000 afghani e un centinaio di francesi da quando sono iniziati i voli, la scorsa settimana.

Il governo olandese ha invece reso noto che interromperà oggi i voli, su richieste delle forze USA, che devono completare le loro operazioni. «I Paesi Bassi sono stati informati oggi dagli Stati Uniti che devono partire e con ogni probabilità effettueranno gli ultimi voli entro oggi», hanno affermato i ministri degli Esteri e della Difesa olandesi in una lettera al Parlamento.

Anche la Polonia ha completato la sua missione di evacuazione da Kabul «per motivi di sicurezza», dopo aver trasportato più di 1.300 persone: lo hanno reso noto oggi le autorità polacche. «Più di 1.300 persone sono state trasportate in Polonia», ha detto ai giornalisti il viceministro degli Esteri Marcin Przydacz, sottolineando che la missione «organizzata per i polacchi e per i collaboratori dalla Polonia» si è conclusa «per motivi di sicurezza». Conclusa anche la missione della Danimarca, mentre ieri era stato il Belgio ad annunciare lo stop. Pure il Canada ha cessato le sue operazioni di evacuazione a Kabul, secondo quanto reso noto dal ministero della difesa di Ottawa.

Gli sforzi del Regno Unito e di altri per evacuare la gente in fuga dall’Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, invece, non si concluderà alla scadenza del 31 agosto, già confermata per il completamento del ritiro della residua presenza di militari Nato impegnati nelle operazioni di soccorso nello scalo della capitale. Lo ha ribadito Boris Johnson a margine di una visita a una base militare alle porte di Londra il cui personale è coinvolto nel ponte aereo. Per Johnson, «la maggior parte» degli afghani maggiormente in pericolo è stato ormai trasferito, ma vi sono «persone che avranno bisogno di aiuto» anche dopo il 31.

Intanto sono stati chiusi tre gate dell’aeroporto di Kabul indicati come possibili obiettivi di attacchi terroristici, mentre la situazione nello scalo - dopo la notizia dell’imminente fine delle operazioni di evacuazione - ha aumentato l’agitazione tra la folla in attesa di essere imbarcata. Lo si apprende da fonti di intelligence, secondo cui sono ancora diverse centinaia i cittadini afghani in attesa di essere trasferiti.

La presidenza di turno slovena del Consiglio UE ha convocato una riunione straordinaria dei ministri dell’Interno sull’Afghanistan per martedì 31 agosto. Oggi alle 14 è prevista invece una riunione dei 27 ambasciatori.

Spari contro l’aereo italiano?

Fonti militari hanno riferito all’ANSA che colpi di arma da fuoco sarebbero stati indirizzati verso un aereo C130 italiano in decollo da Kabul. La giornalista di Skytg24 Simona Vasta, che era a bordo del C130 - un aereo con alcuni giornalisti e 98 civili afghani evacuati, che hanno già raggiunto Kuwait city e nelle prossime ore giungeranno in Italia -, ha riferito di «attimi di panico». L’aereo era stipato, con molte persone sistemate a terra per cercare di portare via più gente possibile, quindi tutto è avvenuto «in condizioni complicate», ha aggiunto la giornalista. Ma fonti di intelligence hanno smentito la notizia, precisando che una mitragliatrice afghana ha sparato in aria per disperdere la folla che stava pressando verso il «gate» dell’aeroporto, ma nessun colpo è stato diretto verso l’aereo in decollo.

La situazione in Afghanistan

Nel frattempo i talebani hanno tolto armi e mezzi alla scorta dell’ex presidente Hamid Karzai e ad Abdullah Abdullah, capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale: lo riferisce la CNN citando sue fonti, per le quali i due sono di fatto agli arresti domiciliari. Lunedì era stato tolto il dispositivo di sicurezza a Karzai, che si era quindi trasferito nella residenza di Abdullah; ma ieri la stessa sorte è toccata all’alto funzionario. I talebani avevano detto alla stessa CNN che era loro obiettivo un governo inclusivo e a questo fine avevano iniziato a dialogare con Karzai e Abdullah.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha dichiarato al New York Times: «La musica è proibita nell’Islam, ma speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose, invece di fare pressioni». Sotto il governo dei talebani negli anni ‘90, ricorda la BBC, musica, televisione e cinema erano severamente vietati e infrangere le regole poteva metterti in guai seri. Nonostante la situazione tesa all’aeroporto di Kabul, il portavoce dei taleban «si augura di poter avviare buone relazioni con la comunità internazionale e indica come possibili aree di cooperazione l’antiterrorismo, la lotta all’oppio e la riduzione dei rifugiato in occidente».

L’appello della Nato

«La priorità principale della Nato è sempre stata quella di assicurarsi che l’Afghanistan non fosse un rifugio sicuro per i terroristi internazionali, e l’abbiamo raggiunto. Al Qaeda si è degradata e non c’è stato un attacco terroristico contro gli alleati della Nato organizzato dall’Afghanistan dall’11 settembre. Ma questo non significa che la minaccia terroristica non possa riemergere». Lo spiegano fonti della Nato rispondendo a una domanda dell’ANSA su possibili attacchi a Kabul. «I talebani - viene ribadito - devono garantire che i terroristi internazionali non riguadagnino un punto d’appoggio in Afghanistan».

©CdT.ch - Riproduzione riservata