«Il Ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30». Lo ha scritto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Marco Bucci sulla sua pagina Facebook. L’opera sarà quindi completata a meno di due anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuta il 14 agosto del 2018.

In questi giorni si stanno completando i collaudi statici sul viadotto. Operazione in cui sono impiegati complessivamente 54 autoarticolati da 44 tonnellate ciascuno, per un peso totale di 2.500 tonnellate.