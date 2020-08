Visto da via Walter Fillak sotto un sole rovente di mezza estate, l’imponente colosso di cemento e acciaio lungo 1067 metri con le sue 19 campate e sorretto da 18 piloni giganteschi, sembra un plastico che svetta in quota senz’anima. Pronto a essere tirato a lucido per il suo battesimo che avrà luogo questa sera alle 18.30 davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle autorità nazionali e a quelle liguri, con l’abbraccio virtuale a tutti i genovesi - da ancora più in alto - delle Frecce Tricolori. Due anni di lavori a ritmo serrato con la partecipazione di oltre mille tecnici e operai di mezzo mondo per realizzare il progetto dell’architetto Renzo Piano in sostituzione del ponte Morandi finito in frantumi per carenze manutentive, sono il regalo più bello che i genovesi si...