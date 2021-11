Il Portogallo valuta nuove restrizioni

Il Portogallo potrebbe ripristinare alcune restrizioni per frenare la diffusione del Covid, nonostante sia uno dei Paesi più vaccinati al mondo.

Lo riporta il Guardian, ricordando che il numero di nuovi casi è aumentato gradualmente nell’ultimo mese, raggiungendo sabato il massimo giornaliero di due mesi di oltre 1’800 contagi. Il tasso di infezione di 14 giorni si è attestato a 156 casi ogni 100’000 persone, circa il doppio rispetto alla vicina Spagna, che ha una quota leggermente inferiore di vaccinati, ma ancora ben al di sotto l’incidenza di oltre 500 in Germania e più di 900 in Olanda.

Il primo ministro Antonio Costa, parlando con i giornalisti, ha detto: «Dobbiamo cercare di agire ora per arrivare al periodo natalizio con meno paura. Più tardi agiamo, maggiori sono i rischi». Venerdì i ministri incontreranno gli esperti per valutare la situazione. Costa ha precisato che le misure saranno applicate solo quando «strettamente necessarie», per «disturbare il meno possibile la vita delle persone», e che un ritorno al confinamento è improbabile.