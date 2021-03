Un obiettivo di crescita superiore al 6% per il 2021 non può essere considerato basso ma la Cina ha bisogno di «consolidare le fondamenta della ripresa economica» e rendere il proprio sviluppo «davvero sostenibile». Lo ha affermato il premier Li Keqiang nella conferenza stampa di chiusura della sessione annuale del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese.

Li ha ammesso che l’economia cinese, in base alle premesse e al contesto generale, è cresciuta sopra le aspettative nel 2020, ma per il 2021 ci sarà ancora una «crescente pressione» da affrontare e da risolvere.

«Abbiamo detto che avremmo lottato per una crescita positiva e per non scendere sotto i nove milioni di nuovi posti di lavoro», ha ripercorso il premier, precisando come il lavoro sia stato premiato con la creazione di 11,86 milioni di impieghi nelle aree urbane durante il 2020, a dispetto del Covid-19.