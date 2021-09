Dopo appena un anno dall’inizio del suo mandato, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha annunciato le sue dimissioni. Suga non cercherà la rielezione alla presidenza del partito liberaldemocratico, alla guida della coalizione di governo.

Negli ultimi giorni, Suga aveva ripetuto di voler concentrare i suoi sforzi nella gestione della lotta al coronavirus e aveva escluso la possibilità di indurre elezioni nel breve termine. Con un tasso di approvazione ai minimi storici, vicino al 32%, il capo dell’esecutivo è stato ampiamente criticato dall’opposizione e dall’opinione pubblica per la mancanza di leadership durante la pandemia, e la recente ascesa delle infezioni da COVID-19, a fronte di un piano vaccinale considerato inadeguato in concomitanza con l’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo.

«Ho deciso di non candidarmi alle elezioni per la leadership del partito, perché vorrei concentrarmi sulla lotta al coronavirus», ha detto Suga ai giornalisti. «Come ho ripetutamente detto alle persone, proteggere la vita e la salute delle persone è la mia responsabilità come primo ministro, ed è a questo che mi dedicherò».

Il partito liberaldemocratico ha la maggioranza in Parlamento, il che significa che il nuovo leader del governo sarà il nuovo leader del partito. L’inizio ufficiale della campagna è il 17 settembre.

La mossa di Suga è in gran parte vista come una decisione politica: l’idea è che il partito possa avere un nuovo leader prima delle elezioni nazionali di quest’anno. Il mandato della camera bassa termina a fine ottobre e le elezioni per il nuovo Parlamento devono tenersi entro la fine di novembre.

Suga è entrato in carica a metà settembre un anno fa, dopo che il suo predecessore Shinzo Abe si è dimesso per problemi di salute.

Suga, figlio di un coltivatore di fragole della prefettura settentrionale di Akita, in Giappone, ha goduto di un consenso popolare fino al 70% all’inizio del suo mandato: era visto come un leader della gente comune piuttosto che di famiglie politiche di sangue blu come Abe.

Suga ha introdotto una serie di misure pragmatiche tra cui la trasformazione digitale e le riforme amministrative, ma il suo grado di popolarità è scivolato rapidamente sulle misure anticoronavirus, considerate troppo lente e troppo piccole per prevenire focolai crescenti. Negli ultimi sondaggi sui media, le valutazioni circa il gradimento erano scese a circa il 26%.

