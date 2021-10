C’è una corsa a rimuovere, a dimenticare, a cambiare le carte in tavola nel mondo dei social network nella decisione presa da Mark Zuckerberg di cambiare nome a Facebook, per andare verso un futuro dentro i social «più immersivo». Cosa realmente accadrà non lo sa ancora nessuno. Ma le cifre dell’operazione sono già state rese note: 50 milioni di dollari di investimento e 10 mila dipendenti in Europa. Per fare cosa? Soprattutto per far dimenticare i pasticci degli ultimi anni: da Cambridge Analytica in poi. Per ridare alla società di Menlo Park una nuova veste, un «rebranding» dicono loro, uno scordarsi un passato che qualche volta ci ha lasciato almeno perplessi, e su cui è uscito un libro proprio in questi giorni (vedi scheda).

Quel qualcosa che non tornaMa per quanto si possa provare ad andare...