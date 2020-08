Il presidente Djukanovic ammette: «Non abbiamo la maggioranza»

Il presidente montenegrino Milo Djukanovic, al potere nel Paese da quasi 30 anni, in una prima reazione alle elezioni parlamentari di ieri, ha ammesso che il suo Partito democratico dei socialisti (Dps), stando ai primi dati non ancora ufficiali, non ha la maggioranza in parlamento.

Parlando dopo mezzanotte ai suoi sostenitori nel quartier generale del partito, Djukanovic ha detto che il Dps, sulla base dei dati a disposizione, dispone di 30 mandati, e di 40 con i tradizionali alleati politici, uno in meno della maggioranza. Il parlamento montenegrino dispone infatti di 81 seggi.

«La lotta per la maggioranza è ancora in corso», ha detto il presidente, che ha invitato ad attendere «i risultati ufficiali della commissione elettorale». Commissione elettorale che, dopo la chiusura dei seggi alle 20 di ieri, non ha fornito a Podgorica il benché minimo risultato parziale, rimandando tutto a domani.

Il tono delle parole di Djukanovic è stato tutt’altro che trionfalistico e, secondo gli osservatori, non ha escluso una sconfitta, aprendo la strada a una possibile coabitazione con un governo formato dall’opposizione. «Rispetteremo qualsiasi risultato, ma aspettiamo i risultati ufficiali della commissione elettorale su quella che è stata la libera volontà dei cittadini», ha detto il presidente.

Djukanovic, che ha sottolineato i «risultati storici» conseguiti dalla sua amministrazione, tra cui indipendenza, adesione alla Nato, riforme democratiche e negoziato per adesione alla Ue.

«Il Muro di Berlino è caduto anche in Montenegro», hanno invece ripetuto ieri sera al quartier generale dell’opposizione a Podgorica, rivendicando la vittoria nelle elezioni parlamentari.

Il riferimento è al dominio quasi trentennale del partito del presidente Djukanovic che, stando a «Per il futuro del Montenegro», principale blocco di opposizione, sarebbe stato sconfitto. Ieri in prima serata un rappresentante del Dps aveva inizialmente affermato che il suo partito aveva ottenuto oltre il 37% dei consensi, potendo in tal modo continuare a governare insieme ad altri tradizionali alleati.

Il leader di ‘Per il futuro del Montenegro’ Zdravko Krivokapic, parlando in tarda serata ai suoi sostenitori, ha detto che l’opposizione nel suo complesso (insieme all’altro blocco ‘La pace è la nostra nazionale’) dispone di 42 seggi in parlamento, rispetto ai 39 del Dps. «Chiudiamo col passato. Domani sarà un nuovo giorno nel Montenegro libero», ha detto tra gli applausi e cori di ‘Vittoria, vittoria’. Djukanovic deve fare le valigie, e serve subito, ha aggiunto, un nuovo governo tecnico e di esperti per tirar fuori il Paese dalla profonda crisi economica in cui si trova.

Secondo gli oppositori, a «Per il futuro del Montenegro» è andato oltre il 36% dei voti, al Dps il 35,8%. Con l’altra formazione schierata all’opposizione e altri piccoli partiti è possibile formare una nuova maggioranza, ha affermato Krivokapic, che ha invitato a non uscire a festeggiare per strada. Cosa che è avvenuta invece a Belgrado, dove gruppi di montenegrini sostenitori dell’opposizione hanno manifestato e festeggiato davanti al parlamento serbo intonando canti tradizionali del Montenegro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata