«Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il coronavirus, e uno di questi potrebbe essere la radice di liquirizia», secondo Gurbanguly Berdymukhamedov. Senza senza fornire alcuna prova scientifica per le sue dichiarazioni, il presidente turkmeno sostiene che «la liquirizia impedisce lo sviluppo del coronavirus» e che «anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di liquirizia ha un effetto neutralizzante».

Il presidente turkmeno non è nuovo a gesti eclatanti. Nel 2015 si fece costruire un monumento a cavallo, in oro, e nel 2017 regalò al presidente russo Vladimir Putin un cucciolo di alabai, o pastore dell’Asia centrale. Un momento il cui video divenne virale sul web perché Berdymukhamedov prese il cagnolino per il collo e lo tenne sospeso in aria prima di donarlo al leader russo.