Il primo agosto non è solo la Festa nazionale svizzera: c’è un’altra ricorrenza, meno «sacra», ma che quest’oggi ha portato ad una lodevole iniziativa. Il primo agosto è anche lo «Spiderman day», e il più famoso uomo ragno italiano, Mattia Villardita, ha fatto una sorpresa ai piccoli pazienti dell’ospedale Niguarda di Milano, regalando loro spensieratezza e momenti di gioia. «Abbiamo portato sorrisi, la cosa più importante da far entrare in un ospedale» ha spiegato Villardita, che ha poi colto l’occasione per fare gli auguri agli amici svizzeri.