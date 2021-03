Il primo ambasciatore degli Emirati Arabi è arrivato oggi in Israele nel quadro dell’avvio di relazioni diplomatiche tra i due Paesi stabilito con gli Accordi Abramo dello scorso anno. Mohammad Mahmoud Al Khajah resterà in Israele diversi giorni per avviare l’attività della missione la cui sede fisica - oltre la residenza del diplomatico - deve essere ancora individuata a Tel Aviv.