L’arrivo del primo volo commerciale internazionale a Kabul può essere visto come uno dei primi segnali di normalizzazione economica per il paese, a quasi un mese dal ritorno sotto il controllo dei talebani, e in particolare per l’aeroporto di Kabul, dove dopo il 15 agosto si sono riversati migliaia di afghani speranzose di partire lasciandosi alle spalle il nuovo regime islamista.