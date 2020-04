«Almeno posso andare a lavorare in jeans». Chris Sampietro non ha perso l’ironia. Al contrario, in perfetto dialetto ci racconta perché – fondamentalmente – l’emergenza coronavirus non ha cambiato il volto di Vaduz e del Liechtenstein: «Gh’eva ’n gir nisün anca prima». Già, la capitale non arriva a 6 mila abitanti mentre l’intera popolazione del Principato, un fazzoletto di terra circondato da Svizzera e Austria, è di poco inferiore alle 40 mila unità. Tradotto, la situazione è sotto controllo: 81 contagiati e un solo deceduto, una persona anziana, ad oggi secondo i dati della Johns Hopkins University. «Sono stati fatti tantissimi tamponi in rapporto al numero di abitanti» prosegue Sampietro. «L’unico ospedale, invece, è stato potenziato. Prima della pandemia i posti in cure intense erano solamente...