«A questo punto il contenzioso è l’unico modo per stabilire una volta per tutte quale sia la verità - ha proseguito l’avvocato - e il contenzioso è l’unico modo per stabilire una volta per tutte quali siano effettivamente le prove del principe Andrea». Le persone «ignorano i tribunali a loro rischio», ha concluso: «Sarebbe molto sconsigliabile che il principe Andrea ignori il processo giudiziario».