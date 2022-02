Come detto, è la seconda volta che il principe, 73 anni di età, si ammala di COVID, dopo aver contratto il virus nel 2020 in forma non grave. Ieri sera il principe del Galles ha incontrato decine di persone, fra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra degli Interni Priti Patel, mentre accompagnato da Camilla partecipava a un ricevimento al British Museum per celebrare il lavoro del British Asian Trust (Bat).

Carlo e la moglie sono pienamente vaccinati e convinti sostenitori della campagna di profilassi anti-COVID. Nei giorni scorsi la regina Elisabetta, in occasione del via al Giubileo di Platino per celebrare i suoi 70 anni sul trono, ha espresso un esplicito richiamo non solo all’eterno delfino Carlo quale re in pectore, ma pure a Camilla, duchessa di Cornovaglia, nei panni di futura regina consorte. Fra l’altro oggi stesso è emersa la notizia della positività alla COVID-19 del First Minister laburista alla guida del governo locale in Galles, Mark Drakeford, che si trova in autoisolamento.