Bloccare le strade «non aiuta» a combattere contro la minaccia dei cambiamenti climatici: lo afferma il principe Carlo, erede al trono britannico e noto sostenitore della causa ambientalista da molti anni, affermando tuttavia di «comprendere la frustrazione» di tanti giovani - e di militanti radicali come quelli del gruppo Extinction Rebellion - di fronte alla minaccia «catastrofica» che incombe sul pianeta se i governi non intraprenderanno azioni più ambiziose per frenare l’inquinamento.