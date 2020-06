Un giudice di Minneapolis ha fissato per l’8 marzo prossimo il processo che vede imputati quattro poliziotti per l’omicidio di George Floyd, l’afroamericano soffocato sotto arresto la cui morte ha scatenato una ondata di proteste in tutto il Paese. Il magistrato ha invitato le parti a non commentare più la vicenda sui media, ammonendo sul rischio di trasferire il provvedimento altrove.