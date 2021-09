Il profugo in fuga dalla Siria rimasto incagliato in Turchia

La storia del siriano 41.enne Anas Almustafa ha qualcosa di kafkiano. Nato e cresciuto ad Aleppo, Anas è una delle tante vittime della guerra civile che ha dilaniato il suo Paese. Nel 2016, dopo aver perso la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro e gran parte dei suoi amici, lasciò la Siria e gli riuscì di scappare e di ripararsi in Turchia, dove nella città di Konya (nel centro-sud) fu anche in grado di rifarsi una vita e addirittura di ottenere l’asilo politico.

Aiuti ai propri connazionali

A Konya, Anas si diede subito da fare e con altri volontari fondò l’associazione umanitaria «A friend indeed» (Veramente un amico) che potè contare su sovvenzioni europee e statunitensi e tramite la quale il siriano fornì aiuto materiale, principalmente viveri, vestiario e materiale scolastico, in favore di 175 famiglie di rifugiati siriani. Si trattò per la maggior parte di vedove e di oltre 400 orfani di guerra. Gli ultimi degli ultimi, insomma, in un Paese come la Turchia dove gli immigrati sono milioni.

Dopo alcuni anni Anas riuscì a inserirsi bene nel tessuto sociale della cittadina turca. Stabilì contatti con persone di altre nazioni le quali, in maniera particolare dall’Italia e dalla Germania, gli resero regolarmente visita. Tanto che, felice del suo nuovo percorso di vita, inoltrò presto una domanda per ottenere la cittadinanza del nuovo Paese che gli aveva dato un’altra opportunità. Il rifugiato siriano era però molto attivo sulle reti sociali, tanto che quotidianamente pubblicava foto sue in posa con le famiglie siriane che aiutava a Konya. Una pubblicità che, malgrado la sua associazione benevola collaborasse con affermate organizzazioni umanitarie come quelle italiane «Crescere insieme» e «Mani di Pace», probabilmente non piacque affatto al Governo turco che la ritenne poco lusinghiera, dal profilo dell’immagine, per il proprio Paese.

© Anas Almustafa

Il vento, improvvisamente cambiò. E il 15 maggio 2020, mentre stava aspettava una risposta alla sua richiesta di naturalizzazione, Anas Almustafa fu prelevato al suo domicilio dalla polizia che, con il pretesto di domande da porgli in merito alla pratica della sua cittadinanza, lo condusse al Comando locale, dove gli agenti, prima di arrestarlo, gli prelevarono il portafogli e il telefonino. Al siriano non fu data nessuna spiegazione sul motivo del suo arresto, né gli fu concesso di chiamare un avvocato.

Il carcere e la deportazione

Dopo cinque giorni trascorsi in prigione insieme ad altri cinque connazionali, sotto la minaccia di essere trasferito nel famigerato carcere di Gaziantep, Anas Almustafa accettò di firmare i documenti di consenso alla sua deportazione in Siria e la notte stessa fu riportato nel suo Paese natale, in particolare nella Idlib martoriata dalla guerra, dov’è stato rinchiuso in un centro di isolamento.

Dopo una settimana, il siriano riuscì a scappare dal posto che poi descrisse a tanti media che si sono occupati della sua vicenda come «un inferno» e per alcuni mesi riuscì anche a rimanere nascosto in Siria da un amico. Nel frattempo in Italia si costituì un comitato di sostegno, composto da avvocati e giornalisti che hanno segnalato la sua situazione ad Amnesty International e alla Corte europea per i diritti dell’Uomo. Sentendosi comunque in grave pericolo in Siria, Anas è riuscì a ritornare a piedi in Turchia.

Oggi vive nascosto a Konya dove aspetta il riconoscimento del suo statuto oppure l’ottenimento dell’asilo in qualche Paese occidentale. La sua speranza è quella di tornare a vivere normalmente e, se possibile, aiutare altri rifugiati. Il suo legale in Turchia Kurtulus Bastimar ha confermato al Corriere del Ticino che ha inviato una petizione al gruppo di lavoro dell’ONU che si occupa delle detenzioni arbitrarie su cui attende una decisione a breve. L’obiettivo è, poi, quello di esercitare pressione sul Governo turco per ottenere una decisione favorevole ad Anas.

di Andrea Colandrea e Gemma d’Urso

«Sogno di poter vivere in pace, dietro di me solo desolazione» – L'INTERVISTA

Lei ha lodato la Turchia per come è stato accolto, poi tutto è cambiato: la detenzione senza assistenza legale, l’espulsione dalla Siria e il ritorno in clandestinità. Come mai è ritornato nel Paese nel quale è stato tradito e quante persone si trovano nella sua condizione?

«Amo la Turchia e il suo popolo. Quando, come molti altri, sono fuggito dalle bombe in Siria, sono stato accolto a braccia aperte. Non l’ho dimenticato. Quanto mi è capitato non lo so spiegare, non ho mai commesso alcun illecito. L’accusa (riferisce tramite il suo legale) è stata di mettere in pericolo la sicurezza nazionale, ma sono un uomo di pace e mi sono sempre e soltanto battuto per i più deboli. I siriani deportati dalla Turchia e accompagnati al valico di frontiera di Bab Al-Hawa sono 1.930. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati oltre 16 mila, nell’intero 2019 quasi 64 mila».

Perché l’associazione umanitaria che ha fondato è stata chiusa?

«Le autorità turche non mi hanno mai chiesto di chiudere l’associazione, che era un piccolo organismo a tutela dei mie connazionali fuggiti dalla guerra, peraltro non registrato. Se avessero constatato irregolarità mi avrebbero rinchiuso in carcere da tempo».

Lei ha detto di aver corso un grave pericolo in Siria, ha paragonato il centro nel quale è stato internato a un inferno, ma come altri suoi connazionali, è riuscito a fuggire e a nascondersi da un amico per un certo periodo di tempo prima di tornare in Turchia a piedi. Qual è oggi la reale situazione nel suo Paese?

«È disastrosa, la mia casa è stata completamente distrutta dai bombardamenti e bruciata. Non ci si potrebbe più vivere, ho perso tutto. Gli scontri in Siria, intanto, continuano. Quando mi trovavo ad Idlib ho corso rischi seri perché lì sono conosciuto come attivista umanitario. Ho temuto che potessi essere rapito da bande criminali. L’anno scorso, per esempio, è stato rapito un altro attivista umanitario e per liberarlo è stato chiesto un riscatto di 200 mila dollari. Idlib pullula di bande e gruppi di islamisti, sarei stato un ottimo obiettivo per loro. Mi sono nascosto per cinque mesi da un amico proprio per evitarlo. Poi sono fuggito».

La casa in Siria di Anas Almustafa, che dopo i bombardamenti è pure stata bruciata. © Anas Almustafa

In Italia un comitato di sostegno in suo favore ha segnalato il suo caso ad Amnesty International e alla Corte europea per i diritti dell’uomo. A che punto sono le pratiche?

«La Corte europea vorrebbe che la mia procedura fosse esaminata da un tribunale turco. Non capisco il perché. Una volta rientrato in Turchia ho constatato di non avere alcun diritto in questo Paese. Se mi fossi sentito colpevole non ci sarei sicuramente tornato. Vorrei essere trattato come un essere umano non come un rifugiato senza valore! Spero tuttora in una risposta positiva, soprattutto da parte del gruppo di lavoro dell’ONU e di Amnesty International».

Com’è la sua quotidianità in questo momento? Quali le sue speranze?

«Attualmente il mio più grande timore è di poter subire un nuovo arresto da parte della polizia turca e di essere deportato in Siria per la seconda volta. So di non avere commesso alcun male, sarebbe terribile. Non sono certo tornato in Turchia per fare il turista, sono stato costretto a lasciare il mio Paese per poter sopravvivere. Sono pronto a dialogare con le autorità turche e chiarire ogni dubbio sulla mia persona. Sono stato deportato con una decisione politica proprio com’è accaduto a migliaia di altri connazionali. Non posso contare sull’aiuto dell’Ambasciata siriana o del Consolato dato che fa capo al regime tirannico di Damasco che mi ha costretto a fuggire dai bombardamenti. È certo che non posso tornare da dove vengo. Mi ucciderebbero. Non sono un combattente, non ho armi, vorrei solo far sentire la mia voce a nome di tutti coloro che condividono il mio stesso destino».

©CdT.ch - Riproduzione riservata