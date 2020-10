Donald Trump ha affermato che non parteciperà al secondo dibattito con Joe Biden se sarà virtuale. «Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale», ha detto in una conversazione telefonica con Fox News: «Questo non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un dibattito. Si sta seduti dietro un computer e si parla, è questo un dibattito? Ridicolo. E poi possono tagliarti ogni volta che vogliono».