In un contributo sul New York Times, Lichtman basa il suo ragionamento non solo sui sondaggi (che comunque vedono Biden in vantaggio, ma lo era anche Clinton quattro anni fa) ma anche su un modello fondato su 13 differenti categorie, chiamate «Keys to the White House», che mettono a fuoco soprattutto il sentimento degli elettori verso i risultati dell’amministrazione in carica. Un sistema rivelatosi finora infallibile.