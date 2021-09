L’invito è venuto per bocca del ministro degli Esteri del piccolo regno del Golfo: «Insistiamo con i Talebani perché decretino la libertà di movimento e un salvacondotto per chi vuole entrare e uscire» dal Paese, ha detto in conferenza stampa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dopo un colloqui con la sua omologa olandese, Sigrid Kaag, in visita a Doha.