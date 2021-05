Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dello schianto dopo essersi inerpicati tra i boschi sulle pendici del Mottarone hanno trovato lamiere accartocciate e pochi segni di vita. Uno spettacolo di cui preferirebbero non parlare. «Si sono trovati di fronte a immagini forti’ - dice il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania - Preferirei non entrare nei dettagli».

Per arrivare il più rapidamente possibile sul posto di un dramma ancora da spiegare, un mezzo dei vigili del fuoco si è ribaltato, senza conseguenze per i suoi occupanti. Con i pompieri a poche centinaia di metri dalla stazione d’arrivo della funivia sono accorsi i Carabinieri e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico. «L’incidente è successo nella parte in cui la seggiovia ha maggior distacco dal terreno. - ha spiegato uno dei soccorritori -. Un urto tremendo: abbiamo trovato alcune persone imprigionate nella cabina precipitata, altre invece erano state sbalzate al di fuori».