Il ragazzo che tracciava il jet di Elon Musk ora segue i voli degli oligarchi russi

Jack Sweeney, che ha 19 anni, ha lanciato su Twitter i nuovi bot @RUOligarchJets e @Putinjet nel fine settimana dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Oggi, forte di oltre un quarto di milione di seguaci, ha proclamato che «appoggerà gli sforzi per dar la caccia agli oligarchi e ai loro beni, proprio come ha chiesto il presidente in Congresso».

Glielo avevano suggerito amici anche prima della guerra: «Dovresti seguire le tracce di Putin». Ed ecco così che su Twitter sono comparsi oggi i movimenti di un aereo privato di proprietà di Arkady Rotemberg, amico di infanzia del presidente russo, atterrato alle Maldive, e uno dei cinque intestati al (quasi ex) proprietario del Chelsea Roman Abramovich , in viaggio da Istanbul a Ankara.

Al primo anno di università, Jack da tempo coltiva l’hobby di tracciare i voli dei vip. I nuovi bot usano lo stesso algoritmo che aveva creato due anni fa e usato per seguire i jet di Musk e di altri capitani di industria tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. Il gioco sarebbe passato inosservato se non l’avesse portato in luce lo stesso capo di Tesla che cercò il ragazzo su Twitter offrendogli cinquemila dollari purché smettesse. «Puoi toglierlo? È un rischio per la sicurezza», aveva chiesto Musk a Sweeney. Jack aveva rilanciato, chiedendo in cambio dieci volte tanto e una Tesla Model 3.