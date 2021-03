«Statisticamente significa che i neo-nazi attaccano ogni giorno tra i quattro e i cinque rifugiati», ha detto la portavoce per la politica interna della Linke Ulla Jelpke. Circa 200 persone sono state ferite in seguito alle aggressioni, è la stima dell’ufficio della deputata. «Questi numeri mostrano chiaramente quanto è consolidata la violenza di estrema destra in Germania», ha detto la Jelpke. Il razzismo non conosce lockdown.