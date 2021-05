Maxim Saveliev, dell’istituto ucraino per la sicurezza nucleare, spiega che il numero dei neutroni prodotti - il segnale che un processo di fissione è in corso - sta aumentando lentamente, e ciò vuol dire che ci sono alcuni anni di tempo per neutralizzare possibili rischi. «Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere che si verifichi un incidente», ha però affermato.