Il governo e gli apparati di sicurezza del Regno Unito hanno deciso di elevare di nuovo l’allerta sul rischio di attacchi terroristici nel Paese da considerevole (substantial) a grave (severe): ossia il quarto e secondo livello di maggior pericolo in una scala di 5.

La decisione, dopo diversi mesi di livello di allarme stabile, arriva in seguito agli attacchi di matrice islamico radicale avvenuti negli ultimi giorni in Francia e poi a Vienna. Il livello 4 presuppone una minaccia di attentati «altamente probabile». Secondo la Bbc, che cita fonti d’intellingence, si tratta tuttavia al momento d’una indicazione precauzionale, non necessariamente legata a segnalazioni di allarmi specifici sull’isola.