Più di venti anni prima del Covid, le autorità sanitarie del Regno Unito temevano l’arrivo «imminente» di una «pandemia influenzale». E’ quanto si legge in alcuni file degli archivi dell’Irlanda del Nord pubblicati oggi, fra questi un documento inviato da Londra che invitava la sanità locale a prepararsi all’emergenza.

In uno scenario che per certi versi ricorda quello vissuto con l’attuale pandemia, nel 1997 si faceva riferimento alla comparsa di un virus dall’estremo oriente e alla serie di misure da adottare in Gran Bretagna fra cui la possibile chiusura delle scuole, l’invito a restare a casa, la vaccinazione diffusa e la limitazione dei viaggi internazionali.

All’epoca, i primi casi di influenza aviaria (H5N1) trasmessa all’uomo dopo il salto di specie avevano causato qualche decesso a Hong Kong ma l’epidemia alla fine era stata contenuta con un abbattimento in massa di polli. E’ un fatto consueto che gli Stati predispongano e aggiornino periodicamente dei piani anti-pandemici ma in questo caso i dettagli appaiono in un certo senso anticipare quanto sta avvenendo oggi.

Nel documento vengono elencate le condizioni che se coesistenti suggeriscono l’imminenza della pandemia: l’emergere di un nuovo ceppo del virus dell’influenza che ha un marcato spostamento antigenico; un’alta percentuale di persone vulnerabili nella popolazione, cioè senza immunità al nuovo virus né dalla vaccinazione né da una precedente infezione con un virus simile; la prova che il nuovo virus possa diffondersi e causare malattie nell’uomo.

Nel piano previsto allora per il Regno, si legge perfino che qualsiasi influenza che inizia in Cina probabilmente si diffonderebbe rapidamente a causa «dell’apertura della Cina al commercio e al turismo» e «il crescente movimento internazionale delle persone e un maggiore uso di mezzi di trasporto rapidi». Alla fine i documenti erano stati messi in un cassetto e poi in un archivio per tornare alla luce mentre infuria una delle peggiori pandemie della storia recente, iniziata nella città cinese di Wuhan.

