Dagli Stati Uniti all’Unione europea continua a tenere banco, preoccupando i Governi, l’ipotesi di un’invasione russa delle regioni orientali dell’Ucraina. Ma il martoriato Donbass potrebbe davvero diventare un territorio di scontro tra forze russe e truppe della NATO dispiegate ad Est? Ne abbiamo discusso con il giornalista del TG5 Luigi De Biase

Il presidente russo Vladimir Putin è accusato di voler attaccare l'Ucraina orientale nonostante le rassicurazioni indirette fornite all'Occidente (il ministro degli Esteri Sergey Lavrov l’ha definita più volte «pura propaganda occidentale»). Com’è vissuto questo tema in Russia?

«Putin non ha fornito alcuna rassicurazione all’Occidente. A partire dal 2008 ha usato l’esercito in Georgia, in Ucraina e in Siria e lo ha fatto sempre in modo unilaterale....