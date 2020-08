Le proteste anti-Lukashenko in Bielorussia hanno fatto subito tornare alla memoria la rivolta di Maidan di sei anni fa in Ucraina. Gli scontri tra manifestanti e polizia, l’uso sproporzionato della forza da parte degli agenti e la volontà dei dimostranti di detronizzare un presidente alleato del Cremlino che calpesta i diritti civili e politici dei suoi cittadini sono degli elementi in comune tra i due eventi storici.

In entrambe le repubbliche ex sovietiche la gente è scesa in piazza per la democrazia affrontando la repressione delle autorità, che hanno risposto con la violenza e con ondate di arresti. Non mancano però le differenze, a partire dal fatto che, diversamente da quanto avveniva in piazza Maidan, a Minsk non si protesta contro la Russia di Putin. Almeno non al momento.

La rivolta di Maidan aveva tra i suoi primi obiettivi quello di avvicinare l’Ucraina all’Occidente e allontanarla dalla poco democratica Russia. Scoppiò infatti nel novembre del 2013, quando l’allora presidente Viktor Yanukovich decise all’ultimo momento di non firmare un accordo d’associazione con l’Ue e preferì gettarsi tra le braccia di Mosca.

In Bielorussia invece la gente sfida il regime perché ritiene truccati i risultati delle presidenziali di ieri, che hanno sancito l’ennesimo controverso trionfo elettorale dell’ «ultimo dittatore d’Europa», Aleksandr Lukashenko, la cui popolarità è crollata a causa dei problemi economici e della pessima gestione dell’emergenza coronavirus.

Incalzato dalle proteste, Lukashenko ha accusato di tramare contro di lui sia l’Occidente sia il Cremlino, lo storico alleato con cui ultimamente si registrano delle tensioni. Secondo alcuni analisti però Putin vuole vedere Lukashenko ancora al potere, ma indebolito e quindi più facilmente manovrabile.

Non sappiamo come si evolverà la situazione in Bielorussia. La rivolta di Maidan durò mesi. La zona di Maidan Nezalezhnosti, la Piazza Indipendenza nel cuore di Kiev, era stata trasformata dagli insorti in un fortino con barricate alte cinque metri. Quando Yanukovich fu costretto a fuggire in Russia, nella capitale ucraina erano morte circa cento persone, tra cui molti manifestanti uccisi a colpi d’arma da fuoco. Si spera che una tragedia simile non si ripeta in Bielorussia.

