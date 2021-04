Gli USA e la NATO ritireranno le loro truppe dall’Afghanistan entro l’11 settembre. Quali le conseguenze per un Paese ancora molto instabile? Abbiamo sentito il parere del generale italiano Giorgio Battisti che ha partecipato a diverse missioni in questo Paese.

Un rapporto dell’ONU indica che nel primo trimestre del 2021 in Afghanistan sono stati uccisi 573 civili, ossia il 29% in più rispetto al primo trimestre del 2020. Cosa accadrà con il ritiro USA?«Da qui all’11 settembre ci sono ancora cinque mesi, per cui può capitare ancora di tutto. Ritengo comunque che la strada verso il ritiro totale delle forze straniere sia ormai stata tracciata. Si tratta di una scelta politica fatta dall’amministrazione Trump e confermata da Joe Biden. Ci sono comunque diversi generali americani sia in servizio...