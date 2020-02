Il ritorno dei jihadisti è responsabilità dei Paesi di origine. È quanto sostiene il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer, in un’intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche. Se si vuole giudicarli in altri Stati, occorre creare i sistemi perché ciò avvenga, aggiunge.

«Capisco che abbiano preoccupazioni di sicurezza, ma lasciare queste persone nelle prigioni, privarle del loro status o della loro nazionalità non è una soluzione», aggiunge Maurer. «Quando vedo le condizioni dei campi in cui vivono le famiglie di jihadisti in Medio Oriente, in Siria o Iraq, misuro l’urgenza della situazione».