Dopo tre mesi di preparativi in orbita e circa otto minuti dall’ingresso nell’atmosfera marziana, la sonda è sopravvissuta ai cosiddetti «sette minuti di terrore» o ai «nove minuti di ignoto», in cui non è possibile ricevere dalla Terra i segnali in diretta a causa del naturale ritardo delle comunicazioni. Il rover ha toccato la superficie poco dopo le 7.00 locali (l’1.00 in Svizzera).