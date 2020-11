L’altra metà del cielo, il termine con cui Mao Tse Tung definì le donne per sottolineare la loro importanza nella società, avrà un ruolo cruciale nelle elezioni americane. In effetti le donne rappresentano la maggioranza del corpo elettorale statunitense (53%), e nella media votano di più degli uomini (55% di partecipazione). Dai dati dell’Ufficio USA del censimento emerge che dal 1984 nelle elezioni presidenziali la maggiore partecipazione al voto tra le donne è una costante, pur variando la percentuale di anno in anno e per classe d’età. Anche nelle elezioni di medio termine il voto femminile è più massiccio di quello maschile, in percentuale, dal 1998. Nel 2018, ad esempio, il gentil sesso si è espresso con il 55% delle aventi diritto, mentre gli uomini si sono fermati al 52%. Nelle presidenziali...