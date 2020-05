L’istituto di virologia di Wuhan, indicato soprattutto dall’amministrazione Trump come possibile origine del SARS-CoV-2, ha tre ceppi vivi di coronavirus ricavati da pipistrello, ma nessuno corrisponde a quello che ha causato la pandemia che sta colpendo il mondo intero.

«Il SARS-CoV-2 non è arrivato dal laboratorio», ha assicurato la direttrice Wang Yanyi, respingendo le accuse Usa che ha definito «pura montatura» e negando di aver avuto responsabilità nella diffusione del virus.

Wang in un’intervista alla Cgtn, il canale in lingua inglese della tv statale Cctv, registrata il 13 maggio e trasmessa sabato notte, ha affermato che «l’Istituto cinese di virologia di Wuhan possiede tre ceppi vivi di coronavirus legati a pipistrelli, ma nessuno di questi corrisponde a quello responsabile della COVID-19».

«Questi sospetti sono una pura montatura e, tra l’altro, ci siamo trovati impreparati di fronte alla situazione. Come tutti, non sapevamo che il virus esistesse. Come sarebbe potuto fuggire dai nostri laboratori?».