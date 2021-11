Saif Al-Islam, il secondogenito di Gheddafi, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali in Libia. Lo ha reso noto il The Libya Observer su Twitter.

Secondo il giornale, Saif Al-Islam Gheddafi ha presentato ufficialmente per le elezioni del 24 dicembre la candidatura all’ufficio dell’Alta Commissione elettorale nazionale libica di Sabha. Il sito Al Marsad, su Twitter, ha pubblicato le immagini di Saif Al-Islam Gheddafi che presenta i documenti per la candidatura.

Nonostante una richiesta della Corte penale internazionale di processarlo per crimini contro l’umanità e la sanguinosa repressione delle proteste, fu detenuto ma anche protetto a Zintan da milizie libiche che lo avevano catturato: un processo in contumacia celebrato a Tripoli, apertosi nell’aprile 2014, si concluse il 28 luglio dell’anno dopo con una condanna alla pena di morte per genocidio.