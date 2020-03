Ha usato i social il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti per comunicare agli italiani di essere stato contagiato: «I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Come ho sempre detto: niente panico. Darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici. Coraggio a tutti e a presto».