Il servizio meteorologico tedesco (Dwd) respinge la notizia secondo cui il sistema europeo di allarme per le alluvioni, l’Efas, avrebbe divulgato rapporti dettagliati su quanto sarebbe avvenuto la settimana scorsa nelle zone poi interessate dall’alluvione, tra Nordreno Vestfalia e Renania Palatinato.

Il responsabile del Dwd tedesco, Franz Josef Molé si è difeso dicendo che «l’Efas fornisce probabilità sul livello dei grandi fiumi e dei medi corsi d’acqua. Ma per piccoli fiumiciattoli come l’Ahr non ci sono previsioni».