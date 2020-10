Il settembre 2020 è stato il più caldo mai registrato, con una media a livello globale di 0,05 gradi in più del settembre 2019; di 0,08 gradi in più rispetto al settembre 2016 e di 0,63 gradi in più rispetto alla media 1981-2020 di settembre. Record anche in Europa con temperature medie che il mese scorso hanno raggiunto un livello circa 0,2 gradi in più rispetto al precedente settembre più caldo del 2018 e 1,8 gradi sopra la media 1981-2010. È allarme per il ghiaccio marino artico che ha visto la sua seconda estensione media di settembre più bassa mai registrata: oltre il 40% al di sotto della media 1981-2020, mentre l’estensione del ghiaccio marino antartico si attesta leggermente superiore alla media, anche se, dicono gli esperti, la correlazione diretta con i cambiamenti climatici è di difficile calcolo.

Questi gli ultimi dati contenuti nel bollettino mensile di Copernicus, Climate change service (C3S), il programma UE coordinato e gestito dalla commissione Europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea.

In particolare, si rileva, ogni mese nel 2020, si è classificato tra i primi quattro più caldi del mese in questione, con gennaio a 0,03 gradi più caldo di qualsiasi gennaio precedente e maggio a 0,05 gradi più caldo di qualsiasi maggio precedente a livello globale. Il periodo di dodici mesi da ottobre 2019 a settembre 2020, per la temperatura della superficie terrestre, è stato di 0,65 gradi più caldo rispetto alla media 1981-2010. Il 2016 è l’anno solare più caldo mai registrato, con una temperatura globale di 0,63 gradi superiore a quella del periodo 1981-2010.

Il 2019 è il secondo anno solare più caldo con una temperatura di 0,59 gradi sopra la media. A questi valori, secondo i dati di Copernicus, dovrebbero essere aggiunti 0,63 gradi per mettere in relazione le recenti temperature globali con il livello preindustriale definito nel Rapporto speciale IPCC sul «Riscaldamento globale di 1,5 gradi»: l’aumento di temperatura media per i dodici mesi fino a settembre 2020 è così di quasi 1,3 gradi avvicinandosi pericolosamente a quel livello fissato per gli obiettivi a livello mondiale.

Inoltre, rileva Copernicus, negli ultimi tre mesi del 2020, eventi climatici come La Niña e probabilmente bassi livelli di copertura di ghiaccio artico autunnale influenzeranno l’anno nel suo insieme, destinato a diventare il più caldo mai registrato.

Da evidenziare poi che una regione che sta vivendo temperature particolarmente estreme quest’anno è la Siberia. L’inverno e la primavera sono stati insolitamente caldi, ad esempio con temperature fino a 10 gradi più alte del solito nel mese di maggio. Temperature eccezionali che sono continuate per tutta l’estate, con una media di giugno per l’intera Siberia artica di oltre 5 gradi superiore a quella 1981-2010 e una temperatura massima giornaliera record di 38 gradi.

