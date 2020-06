Lo stesso Thaci, che fu tra i leader della guerriglia indipendentista, come prima reazione ha inserito sul suo profilo Facebook gli emblemi dell’Uck, imitato in questo da Fatmir Limaj, leader del partito Nisma. Il governo, in un comunicato, ha sottolineato che «la lotta del popolo kosovaro e dell’Esercito di liberazione Kosovo è stata giusta e liberatrice, e come tale resterà uno dei periodi più importanti nella storia del Paese».