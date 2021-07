Per la prima volta nella storia del Sud Sudan una coalizione di gruppi della società civile costituita da accademici, avvocati, donne, giovani e altre rappresentanze ha avviato una campagna per chiedere un cambiamento politico dopo dieci anni di indipendenza del Paese al motto «Ne abbiamo abbastanza».

La nazione più giovane del mondo, infatti, combatte per riemergere da una guerra civile, cui sono seguite un’instabilità cronica e una crisi acuta dovuta alla fame.

La Coalizione del popolo per l’azione civile (PCCA) auspica che i cittadini che vivono in Sud Sudan e all’estero si mobilitino e «facciano sentire le loro voci», avvisando che in mancanza di cambiamento la nazione potrebbe tornare al conflitto.