Il Sudafrica accusa i governi che hanno chiuso le frontiere a chi arriva da lì di aver «punito» il Paese per aver per primo individuato la nuova variante del coronavirus Omicron.

«Questa ultima tornata di divieti equivale a punire il Sudafrica per aver sequenziato la mutazione e per la sua capacità di rilevare nuove varianti rapidamente. L’eccellenza scientifica dovrebbe essere applaudita e non punita», si legge in un comunicato del governo.