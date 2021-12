«Il tracciamento dei casi di contatto verrà interrotto con effetto immediato, salvo che nei casi di cluster e nei casi di positivi in luoghi chiusi», come scuole, prigioni, rsa o per grandi assembramenti, indica una circolare inviata dalla direzione generale del ministero della Salute ai responsabili provinciali. L’obbligo di farsi testare per il Covid permane in questi casi solo in presenza di sintomi, mentre nell’ipotesi di positività è prevista una quarantena per dieci giorni, che si concluderà senza obbligo di un successivo tampone negativo. «La percentuale di persone che hanno sviluppato un’immunità sia a seguito di un’infezione sia a seguito di vaccinazioni è forte», riferiscono le autorità sanitarie, sottolineando che sarebbe alto anche il numero di persone asintomatiche.