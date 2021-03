In un’intervista alla BBC, il detective Daniel Hanks, finito in carcere più volte in patria in passato con accuse di estorsione prima di ritirarsi dall’attività, ha confessato di essere venuto in possesso - anche in maniera «illegale» - di numerose informazioni personali sulla futura duchessa di Sussex, dal suo numero di cellulare a quello di previdenza sociale, dall’indirizzo di casa fino a dettagliati rapporti sul suo ex marito, un ex fidanzato e vari membri della famiglia Markle: comportamento per il quale si è detto pentito.