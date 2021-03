«Lo ha deciso papa Francesco con un motu proprio emanato ieri sul contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato e di altri enti collegati - sottolinea don Tonio Dell’Olio -. Non mi pare un sacrificio insostenibile, non è uno scandalo e semplicemente indica una strada assai percorribile».

«La crisi colpisce alcuni settori e non altri - spiega -. Sicuramente non risente della crisi economica chi riceve in busta paga la stessa retribuzione precedente all’inizio della pandemia. Sicuramente ci sono alcuni comparti che hanno proseguito nelle vendite come prima e altri ancora che hanno visto incrementare i propri affari a causa della pandemia». «Nessuno vuole insegnare l’economia agli esperti del governo tecnico-politico, ma il buon senso e la solidarietà suggerirebbero di prelevare progressivamente e proporzionalmente almeno da chi è stato addirittura favorito dalla pandemia per ridistribuire a chi ne è stato fortemente penalizzato. Elementare, Draghi», conclude Mosaico di Pace.