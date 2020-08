Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il ministro della salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti.