Il problema era sorto da alcuni messaggi di mancata sincronizzazione che avevano spinto tutti gli strumenti scientifici in modalità provvisoria (’safe mode’), sospendendo le attività scientifiche. Nessun altro messaggio anomalo è stato poi rilevato da quando è iniziato il monitoraggio lo scorso 1 novembre.

Il team di ingegneri di Hubble è al lavoro per sviluppare e testare cambiamenti al software che permetteranno di portare avanti le attività scientifiche anche se dovessero ricomparire altri messaggi di mancata sincronizzazione in futuro. La prima modifica sarà installata a metà dicembre sullo spettrografo, mentre nei mesi successivi sarà il turno degli altri strumenti. Grazie a questa strategia, il celebre Hubble (che ha più di 31 anni di attività alle spalle) potrà continuare a lavorare insieme al suo successore, l’attesissimo James Webb Telescope, il cui lancio è previsto per il prossimo 22 dicembre.